Vremea de mâine 1 septembrie. Furtunile lovesc mai multe regiuni, iar temperaturile scad considerabil

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se răceşte semnificativ, iar temperaturile maxime vor ajunge la 24 de grade Celsius. Ploile revin în oraş, iar cantităţile de precipitaţii sunt estimate la aproximativ 12 l/mp.

Vremea de mâine 1 septembrie la munte

Valorile termice vor scădea ușor. Cerul va avea înnorări temporare și, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Orientali și Meridionali și local în Carpații Occidentali. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40...50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat, în special în Carpații Orientali, de peste 20...25 l/mp.