Vremea de mâine 1 septembrie. Furtunile lovesc mai multe regiuni, iar temperaturile scad considerabil
Valorile termice vor scădea uşor, iar vremea va fi temporar instabilă în mai multe regiuni. Sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi, izolat, grindină de mici dimensiuni. Cantităţile de apă pot depăşi pe alocuri 20-25 l/mp în intervale scurte de timp.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate și perioade cu instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40...50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp. Temperaturile minime se vor situa între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în sudul Banatului. Pe alocuri va fi ceață.
Vremea de mâine 1 septembrie în ţară
Valorile termice vor scădea ușor îndeosebi în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade în nordul Moldovei și până la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică cu precădere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40...50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp. Minimele termice vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse noaptea se va forma ceață.
Vremea de mâine 1 septembrie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a nopții când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată (1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.
- Vremea de mâine 30 august. Averse și grindină în centru și în est. Temperaturi de până la 35 de grade în vest
- Vremea de mâine 29 august. Vin furtuni puternice, cu grindină și vânt de până la 70 km/h. În vest, caniculă
- Vremea de mâine 27 august. Ploi torenţiale şi vijelii în mai multe regiuni din ţară. Vestul scapă de furtuni
La Cluj, vremea se răceşte semnificativ, iar temperaturile maxime vor ajunge la 24 de grade Celsius. Ploile revin în oraş, iar cantităţile de precipitaţii sunt estimate la aproximativ 12 l/mp.
Vremea de mâine 1 septembrie la munte
Valorile termice vor scădea ușor. Cerul va avea înnorări temporare și, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Orientali și Meridionali și local în Carpații Occidentali. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40...50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat, în special în Carpații Orientali, de peste 20...25 l/mp.
Vremea de mâine 1 septembrie la mare
Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 18 și 20 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.