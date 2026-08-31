Preţul aurului, 31 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 21,34 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 31 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 21,34 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 647,6687 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 august 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5335 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2586 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1396 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6071 lei româneşti.