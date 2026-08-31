Curs BNR, 31 august 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 31 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5335 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 14 august 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2586 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1396 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6071 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 21,34 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 647,6687 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 august 2026 şi până în prezent.