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Curs BNR, 31 august 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.08.2026, 13:11 | Modificat la 31.08.2026, 13:13

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 31 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5335 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 14 august 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2586 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1396 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6071 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 21,34 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 647,6687 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 august 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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