Este anchetă la o clinică privată din Capitală după ce au apărut suspiciuni că mai mulţi bolnavi ar fi fost folosiţi, fără voie, pentru studii clinice medicale. Reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului fac verificări şi ridică documente după ce au primit o sesizare de la fiica unei paciente, care a decedat între timp. Femeia susţine că mama ei a fost racolată în timpul tratamentului pe care l-a făcut în cadrul Spitalului Pantelimon de către un medic care lucra în spital, dar şi în clinica respectivă.

Fiica femeii decedate acuză că mama sa ar fi fost inclusă în acest studiu clinic experimental fără ca aceasta să fie informată corect despre studiu și susține că semnătura de consimțământ ar fi fost falsificată.

Este vorba despre un studiu care testează un medicament care ar putea reduce riscul de infarct și de accident cerebral vascular la pacienții cu boli cardiovasculare, boală cronică de rinichi și inflamație.

Medicamentul este încă experimental și nu este aprobat pentru prescriere. Fata femeii mai reclamă că timp de mai mulți ani cardul de sănătate al mamei ar fi fost folosit de către altcineva în numele pacientei și cere în acest moment verificarea decontărilor făcute în acea perioadă. Fiica femeii susține și faptul că administrarea medicamentului experimental și modul în care ar fi fost supravegheată mama ei ar fi avut legătură cu decesul acesteia.

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Sunt acuzații care urmează să fie verificate. În paralel, se fac controale de către Agenția Medicamentului la acea clinică privată, care verifică documentele și modul în care a fost derulat studiul clinic. De cealaltă parte, reprezentanției spitalului de stat susțin că cele reclamate nu s-au întâmplat în spital și se delimitează de orice acuzație în acest caz.