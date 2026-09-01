Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, că îi pare rău că nu s-a reuşit realizarea rotaţiei în cursul acestei veri deoarece a fost o criză politică care a depăşit aşteptările. El a adăugat că în relaţia cu viitorul guvern speră să fie găsită poziţia potrivită pentru Ministerul de Externe.

Nicuşor Dan, atac voalat la Oana Ţoiu: Sper că vom avea nişte progrese la MAE în viitorul guvern - Profimedia

"Îmi pare rău că nu am reuşit, aşa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotaţia în cursul acestei veri. A fost o criză politică care ne-a depăşit previziunile. Şi sper ca în relaţia cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reuşim să găsim poziţia potrivită pentru Ministerul de Externe.

Nicuşor Dan a avut o întâlnire, marţi, la Palatul Cotroceni, cu şefii de misiuni diplomatice

Pentru că există chestiuni logistice importante, amânate şi pe partea de finanţare, şi pe partea de sedii administrative ale României în afară şi politica externă este o... inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm, deci sper că pe partea administrativă vom avea nişte progrese în cursul anului care urmează", a declarat Nicuşor Dan.

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Nicuşor Dan a avut o întâlnire, marţi, la Palatul Cotroceni, cu şefii de misiuni diplomatice, şefii oficiilor consulare şi directorii Institutelor culturale româneşti, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române.