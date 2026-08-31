Un pensionar din Bucureşti a rămas fără tot ce-a economisit, în jur de 5.500 de euro, după ce şi-a "invitat" practic hoţii în apartament. Nu doar că obişnuia să primească în casă oameni ai străzii, ci şi-a lăsat şi uşa descuiată.

Pensionarul de 77 de ani ținea cei mai bine de 5.000 de euro în casă în momentul în care a lăsat ușa descuiată și a ieșit din apartament. În acea clipă, un bărbat de 42 de ani, un hoț, a intrat în locuința sa și a furat toți banii. Economiile de-o viață, așa cum pensionarul le-a spus polițiștilor, au fost furate undeva la începutul lunii.

Doi polițiști aflați în timpul liber l-au reperat în urmă cu două zile pe individ, pe străzile din București. Asta după ce fotografia acestuia fusese distribuită către toate secțiile de poliție. Aflați în timpul liber, l-au imobilizat, iar bărbatul a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ei bine, este o anchetă în desfășurare pentru furt, mai ales că polițiștii nu au reușit până la această oră să recupereze suma de bani.