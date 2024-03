Video Cel mai importat aliment. România produce doar 20% din cantitatea necesară: "Dacă nu importăm, preţurile ar exploda"

De la an la an mâncăm tot mai mult din import. Carne, fructe, legume şi lactate. Produsele autohtone nu sunt suficiente. Ca să acoperim nevoia populaţiei, am plătit anul trecut miliarde de euro.