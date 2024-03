Vezi și

Dragoș Gavrilă practică apicultura de 40 de ani și are peste 240 de familii de albine. Importurile din Ucraina sau China îi dau peste cap calculele legate de profit. "Păi eu, apicultor român, nu pot concura cu apicultorul din China. Ce cheltuieli are o stupină acolo şi ce cheltuieli are o stupină în România", spune Dragoș Gavrilă, apicultor.

Cu cât se vinde mierea românească

România produce între 25.000 și 30.000 de tone de miere. Jumătate din această cantitate merge la export, preponderent spre Germania. Ucraina valorifică circa 70.000 de tone. Kilogramul de produs venit de la vecini ajunge în țara noastră cu un preț între 6-8 lei, în timp ce mierea noastră se vinde cu 12-14 lei, cam cu 10 lei mai puţin decât anul trecut.

"Apicultorii o duc foarte greu, nu mai au lichidități. În acelaşi timp renunță, scade interesul tinerilor, mulţi şi-au vânduti stupinele", a declarat Ioan Fetea, președinte Asociaţia Crescătorilor de Albine din România. Apicultorii susţin că multă miere importată de ţara noastră este mai ieftină pentru că este contrafăcută.

Miere contrafăcută la vânzare

"Mierea poate fi falsificată cu glucoză industrială, cu făină de cereale, cu amidon, cu gelatină, ulei. Sunt diverşi agenţi de falsificare care se adaugă în miere, fie pentru a-i corecta consistența, fie pentru a corecta anumite proprorietați organileptice", explică Teodora Colța, specialist laborator.

Specialiștii au câteva recomandări pentru consumatorii care vor să ştie exact ce achiziţionează. "Am cumpărat două borcane cu miere dintr-un supermarket. Unul produs 100% românesc, iar celălalt provine din import. Pentru a putea face diferența, este sufiecient să ne uităm la textură. Mierea care vine de peste hotare este mai fluidă comparativ cu cea românească", transmite Alin Stan, reporter Observator.

Apicultorii români primesc un ajutor de minimis din partea statului, dar susţin că nu e suficient. "Este un ajutor de 25 de lei pe familia de albine. Este un ajutor care vine la timp. Întotdeauna este loc de mai mult şi de mai bine", crede Cosmin Florea, director DADR Buzău.

România importă anual între 3.000 şi 6.000 tone de miere, adică aproape 30-35% din consumul intern.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Va reuşi Simona Halep să mai câştige un Grand Slam odată cu revenirea pe terenul de tenis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰