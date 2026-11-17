A început sezonul petardelor, iar pentru copii pare că a început sezonul distracţiei şi odată cu acesta, pentru părinţi sezonul grijilor. Şi nu vorbim despre o simplă sperietură sau despre câteva minute de gălăgie. Un băieţel de numai 9 ani a plătit un preţ cumplit pentru o astfel de joacă. A luat de jos o petardă care nu explodase, a încercat să o reaprindă, iar explozia... i-a schimbat viaţa în câteva clipe. Aşa că întrebarea este.. dacă petardele sunt interzise, cum ajung ele în continuare în mâinile copiilor?

Un băieţel în vârstă de 9 ani, a luat o petardă neexplodată de pe jos. A încercat să o reaprindă, însă în doar câteva secunde i-a explodat în mână, provocându-i răni grave. În urma exploziei, copilul a pierdut două degete de la mâna stângă, vederea i-a fost afectată la ambii ochi, iar o bucată din petardă, în urma exploziei, a ricoşat şi s-a înfipt în piept, iar această bucată a fost eliminată chirurgical de doctori.

19 copii răniţi anul trecut în Bucureşti de Revelion

Şi da, vorbim despre o petardă de dimensiuni mari. În zonă, în acel moment, întreaga scenă a fost văzută de un bărbat care a sunat la 112, au venit la faţa locului poliţiştii, dar şi doctorii care l-au transportat pe băieţel aici, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, unde va rămâne internat câteva zile sub supravegherea doctorilor.

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Şi poliţia a deschis un dosar penal pentru două infracţiuni, iar anchetatorii vor să afle de unde aveau copiii aceste petarde, pentru că cei care vor fi găsiţi vinovaţi riscă pedeapsă cu închisoare de până la 5 ani sau amendă. Şi da, în ciuda faptului că legile s-au înăsprit de la un an la altul şi numărul unor astfel de incidente a crescut de la un an la altul şi vă dau un singur exemplu. Anul trecut, doar în noaptea de Revelion şi doar în Bucureşti, 19 copii au ajuns cu răni grave la spital din cauza artificiilor.