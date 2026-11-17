Economia globală depinde tot mai mult de investițiile în inteligența artificială, ceea ce ar putea reprezenta un risc major pentru stabilitatea financiară. O scădere bruscă a încrederii investitorilor în acest sector ar putea afecta piețele financiare și ar încetini creșterea economică, a avertizat luni Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), într-un interviu acordat CNBC, potrivit News.ro.

FMI avertizează că economia mondială a devenit prea dependentă de inteligența artificială. Ce riscuri există - Hepta

"Avem o economie mondială care stă într-un singur picior, cel al inteligenţei artificiale. Dacă acest picior începe să se clatine, pot apărea probleme de stabilitate financiară", a declarat Georgieva, în marja summitului Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), desfăşurat în Filipine.

De ce investițiile în inteligența artificială ar putea deveni un risc pentru economia mondială

Şefa FMI a atras atenţia în special asupra extinderii finanţărilor circulare din industria AI, mecanism prin care fondurile investite într-o companie se întorc ulterior la investitor sub forma plăţilor pentru produse sau servicii. Potrivit estimărilor instituţiei, valoarea acestor operaţiuni a depăşit 1.000 de miliarde de dolari, aproximativ două treimi fiind finanţate prin împrumuturi.

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"Nu este o dimensiune uriaşă, dar creşterea este rapidă", a afirmat Georgieva, subliniind riscurile asociate acumulării datoriilor şi interdependenţei financiare dintre companiile din sector.

Nvidia, unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru inteligenţa artificială, ocupă o poziţie centrală în aceste mecanisme de finanţare. Compania a pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în ultima lună, pe fondul vânzărilor masive de acţiuni tehnologice şi al crizei provocate de plecarea fostului director general Jensen Huang, în urma dezvăluirilor privind relaţiile sale extraconjugale, inclusiv cu o femeie suspectată de spionaj pentru China.

Criza a readus în atenţie rolul Nvidia nu doar ca furnizor de semiconductori, ci şi ca finanţator al dezvoltării infrastructurii AI. Analistul UBS Tim Arcuri estimează că o reducere a finanţărilor acordate de Nvidia ar putea retrage cu uşurinţă cel puţin 50 de miliarde de dolari din acest ecosistem, într-un moment în care creşterea dobânzilor face deja mai costisitoare finanţarea companiilor.

Avertismentul FMI intervine în condiţiile în care investiţiile în inteligenţa artificială au devenit unul dintre principalele motoare ale creşterii economice mondiale, susţinând comerţul internaţional şi cheltuielile de capital.

În octombrie, FMI şi-a majorat prognoza de creştere economică globală pentru 2026 la 3,1%, pe fondul investiţiilor în AI, care au compensat parţial efectele crizei energetice provocate de războiul din Iran.

Instituţia estimează că aproximativ 40% din forţa de muncă mondială va fi afectată de dezvoltarea inteligenţei artificiale. În acelaşi timp, firma de analiză Capital Economics apreciază că până la 80% din creşterea recentă a exporturilor globale a fost concentrată în bunuri asociate sectorului AI.

Kristalina Georgieva consideră că entuziasmul investitorilor reflectă aşteptări care depăşesc rezultatele demonstrate până în prezent de tehnologie. Pe măsură ce evaluările companiilor cresc accelerat, devin necesare şi anumite corecţii ale pieţei, a explicat şefa FMI.

Scenariul pesimist al FMI pentru economia mondială, dacă investițiile în AI dezamăgesc

Fondul avertizase încă din octombrie că o eventuală dezamăgire privind performanţele economice ale inteligenţei artificiale ar putea declanşa o corecţie dezordonată pe pieţele financiare.

În scenariul cel mai pesimist analizat de FMI, dacă tehnologia nu se ridică la nivelul aşteptărilor investitorilor, acţiunile americane ar putea înregistra o scădere de 20% în 2026, iar producţia economică mondială ar putea ajunge în 2028 cu 1,1% sub nivelul estimat în scenariul de bază.

Pieţele bursiere internaţionale au înregistrat scăderi importante în ultimele săptămâni, în special în cazul producătorilor americani de semiconductori. Încrederea investitorilor în sectorul AI va fi testată din nou săptămâna aceasta, odată cu publicarea rezultatelor financiare ale Nvidia şi listarea la bursă a Anthropic.

Cu toate acestea, Georgieva a apreciat că fluctuaţiile recente ale pieţelor au fost până acum ordonate şi că este puţin probabil ca acestea să se transforme într-o criză capabilă să destabilizeze economia mondială.

"Trebuie să rămânem vigilenţi", a concluzionat directorul general al FMI.