Comuna care a devenit un magnet pentru orăşeni. E căutată şi de românii din străinătate

O comună din județul Vâlcea, cu aproximativ 1.100 de locuitori, a devenit în ultimii ani o opțiune pentru familiile care vor să se mute la țară.

Peste 20 de familii venite din afara județului s-au stabilit în Stănești în ultimii cinci ani, potrivit primarului Mugur Bușe. Printre cei care au ales localitatea se numără și o familie de români revenită din Germania.

Așezarea în zona subcarpatică, pădurile din apropiere și distanțele relativ mici până la Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Horezu sau Bălcești sunt printre motivele pentru care localitatea atrage noi rezidenți, susține edilul. Zona este traversată de văi și beneficiază de un cadru natural care poate fi atractiv pentru cei care caută liniștea de la țară, fără să se îndepărteze prea mult de orașe.

Rețelele de apă și canalizare, în curs de extindere

În Stănești, lucrările la rețelele de apă și canalizare sunt realizate prin programul Anghel Saligny și au ajuns, potrivit primarului, la un stadiu de aproximativ 85%. Proiectul, început prin programe anterioare și continuat prin mai multe surse de finanțare, vizează mai multe sate și zone ale comunei.

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Autoritățile locale au în vedere și instalarea unor camere de supraveghere video în localitate, cu fonduri europene, în special în zonele considerate sensibile, scrie Râmnicu Vâlcea Week.

Fenomenul nu se limitează la comuna Stănești. Vâlcea se număra deja, potrivit datelor din 2023, printre județele spre care se îndreptau românii interesați să se mute în mediul rural. Județul ocupa locul al nouălea la nivel național în privința migrației din mediul urban către cel rural.