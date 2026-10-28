Video Melania Trump a obţinut un armistiţiu pentru 1.700 de oameni blocaţi într-un oraş ocupat de ruşi
După luni de negocieri fără rezultat, implicarea Melaniei Trump a contribuit la deblocarea unui acord între Rusia şi Ucraina.
Prima doamnă a Statelor Unite a mediat obţinerea unui armistiţiu local în oraşul ocupat Oleşcîi, unde aproximativ 1.700 de oameni au rămas fără acces constant la alimente, medicamente şi apă potabilă.
Pauza luptelor a intrat în vigoare de ieri şi permite livrarea ajutoarelor umanitare şi evacuarea civililor, în special a vârstnicilor.
Nu este un acord de pace, ci o fereastră umanitară într-un război care continuă.
Articolul continuă după reclamă