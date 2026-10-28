Observator » Ştiri externe » Melania Trump a obţinut un armistiţiu pentru 1.700 de oameni blocaţi într-un oraş ocupat de ruşi

Video Melania Trump a obţinut un armistiţiu pentru 1.700 de oameni blocaţi într-un oraş ocupat de ruşi

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.10.2026, 08:39 | Modificat la 28.10.2026, 08:39

După luni de negocieri fără rezultat, implicarea Melaniei Trump a contribuit la deblocarea unui acord între Rusia şi Ucraina. 

Prima doamnă a Statelor Unite a mediat obţinerea unui armistiţiu local în oraşul ocupat Oleşcîi, unde aproximativ 1.700 de oameni au rămas fără acces constant la alimente, medicamente şi apă potabilă. 

Pauza luptelor a intrat în vigoare de ieri şi permite livrarea ajutoarelor umanitare şi evacuarea civililor, în special a vârstnicilor. 

Nu este un acord de pace, ci o fereastră umanitară într-un război care continuă.

Articolul continuă după reclamă
Anda Anghelache
Like
melania trump armistitiu razboi ucraina vladimir putin volodimir zelenski ucraina rusia
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.