Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 27 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 27 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 381.329 lei sau 71.496 euro, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 386.132 lei sau 72.349 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 397.860 lei sau 74.593 euro.