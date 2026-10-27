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Preţul aurului, 27 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,16 lei 

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Publicat la 27.10.2026, 13:11 | Modificat la 27.10.2026, 13:13

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 27 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,16 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat 619,0144 lei..

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7977 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3892 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7921 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3487 lei româneşti.

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