Curs BNR, 27 octombrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 27 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la un nivel record, 4,7977 lei româneşti,

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3892 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7921 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3487 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,16 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat 619,0144 lei.