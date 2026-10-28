Două trenuri de călători de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineaţă în apropierea gării din Urda, din Toledo. Potrivit El Pais, unul dintre trenuri l-a lovit în spate pe celălalt, iar cel puţin patru vagoane au deraiat. Sunt zeci de morţi în urma impactului. Peste 500 de pasageri se aflau în cele două trenuri.

Tragedie în Spania. Cel puţin 30 de morţi după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Toledo - Captură X

UPDATE: Ofițerii Gărzii Civile aflați la locul accidentului feroviar au indicat că cel puțin patru vagoane s-au răsturnat. Protecția Civilă din Castilla-La Mancha raportează că cel puțin 50 de persoane au murit și peste 179 sunt rănite.

UPDATE: Presa spaniolă vorbeşte despre cel puţin 30 de morţi.

UPDATE: Potrivit guvernului spaniol, este de aşteptat ca bilanţul deceselor să crească. O eroare umană e principala ipoteză luată în calcul de anchetatori.

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Circulația feroviară între Madrid, Ciudad Real și Andaluzia este întreruptă ca urmare a acestui incident. "În aceste momente, mă aflu în drum spre locul accidentului, iar atât eu, cât și ceilalți membri ai guvernului meu ne suspendăm agenda", a declarat Emiliano Garcia-Page, guvernatorul regiunii regiunii Castilla-La Mancha.

Garda Civilă din mai multe zone, 3 elicoptere medicale şi 3 unităţi mobile de Terapie Intensivă, trimise la faţa locului

Primarul din Urda a declarat pentru presa locală că, la cererea autorităţilor, va pune la dispoziţie o sală de sport care ar putea fi folosită de echipele medicale în caz că numărul răniţilor va fi unul ridicat. Localitatea Urda, aflată la doar 8 kilometri de locul accidentului, are doar un cabinet medical şi nu dispune de spital. "Sperăm ca, în ceea ce privește consecințele asupra persoanelor, acestea să fie cât mai reduse, bineînțeles, și să se poată lucra la soluționarea acestui incident și la limitarea consecințelor", a declarat Carlos Cuerpo, vicepremierul guvernului spaniol.

Garda Civilă din mai multe zone, trei elicoptere medicale şi două unităţi mobile de Terapie Intensivă au fost trimise la faţa locului. Surse din cadrul guvernului regional au declarat pentru presa locală că în provincia Toledo a fost activată "faza de urgenţă, nivel operaţional 1". Deocamdată, presa spaniolă vorbeşte despre un număr ridicat de răniţi şi cel puţin 10 morţi, dar datele nu sunt confirmate oficial. De asemenea, martorii oculari vorbesc despre o adevărată tragedie: "Sunt mulţi morţi. E îngrozitor".

Premierul spaniol Pedro Sanchez şi-a anulat un eveniment programat în această dimineaţă la Ministerul Sănătăţii pentru a urmări îndeaproape situaţia din Toledo.