Tot mai mulţi orăşeni aleg să se mute în mediul rural, iar în judeţul Vâlcea, comuna Sutești a devenit o destinaţie populară pentru cei care caută confort, dar şi un ritm mai lent.

Comuna din regiunea "Toscana României" atrage tot mai mulţi orăşeni. Casele se vând pe bandă rulantă - Parotihia Suteşti

Aflată în bazinul viei nobile, numit Toscana României, comuna are un potenţial de dezvoltare uriaş. Dispunerea geografică ar putea deschide localitatea pentru cei care doresc să deschidă aici mici fabrici, crame sau industria serviciilor.

"Suntem în imediată vecinătate a unui municipiu, într-o zonă cu un uriaş potenţial agro-truistic dar şi monahal. Noi lucrăm la aducerea gazelor aici în comună şi vrem să fim complet deschişi la oricine doreşte să creeze aici afaceri.

Agroturismul, turismul viticol sunt domenii care pot fi o provocare. Numărul celor care se mută în Sutești crește. Noi ne-am fixat niște obiective pe care dorim să le punem în practică, mergând pe atragerea de fonduri europene, cu precădere, investiții care să îmbunătățească standardele de confort și calitatea vieții", spune primarul Alin Dumbravă, potrivit Râmnicu Vâlcea Week.

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Doar în ultimii 3-4 ani, peste 20 de familii și-au luat case aici, o parte fiind familii care au revenit din străinătate.