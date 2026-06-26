Fondul Monetar Internaţional (FMI) a anunţat joi că a observat o scădere a preţurilor la energie şi materii prime de la acordul dintre SUA şi Iran de încheiere a ostilităţilor şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz, dar va fi nevoie de timp pentru ca preţurile şi fluxurile comerciale din Golf să se normalizeze, transmite Reuters.

Când vor scădea preţurile la energie şi materii prime. Anunţul FMI - Shutterstock

Purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozack, a declarat la o conferinţă de presă că în următoarea actualizare din 8 iulie a raportului "World Economic Outlook" FMI va decide dacă va continua cu cele trei scenarii de creştere prezentate în aprilie şi care depind de evoluţii din Iran. În condiţiile în care în mai Strâmtoarea Ormuz a rămas închisă, menţinând cotaţia barilului de petrol peste 100 de dolari, Kozack a spus că economia globală trece de la "scenariul de referinţă", care previziona o încheiere rapidă a conflict, la "scenariul advers", cu o creştere a PIB-ului mondial de 2,5% în 2026.

Scenariile FMI

În cazul "scenariului advers", pe ansamblul acestui an cotaţia medie a barilului de petrol era de 100 de dolari, dar, de asemenea, exista o înăsprire a condiţiilor financiare şi o creştere a aşteptărilor inflaţioniste. Joi, Kozack a explicat că aşteptările inflaţioniste sunt bine ancorate, unele bănci centrale majorând dobânzile, iar condiţiile financiare rămân relaxate, atât pieţele avansate cât şi cele emergente având acces la pieţele internaţionale de finanţare.

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Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna august s-a tranzacţionat joi în jur de 73 dolari, cel mai redus nivel înainte de 28 februarie, când a izbucnit războiul din Iran.

De asemenea, Kozack a declarat că preţurile la metale, uree şi alte îngrăşăminte au scăzut după reluarea livrărilor din ţările din Golf, dar va fi nevoie de timp pentru deplina normalizare a preţurilor şi a comerţului.

Cea mai mare îngrijorare a FMI

"Acesta înseamnă că va fi nevoie de timp înainte de a reveni la starea normală, şi desigur, că va rămâne în vigoare acordul", a afirmat oficialul FMI.

Cea mai mare îngrijorare a FMI este legată de impactul conflictului asupra statelor în curs de dezvoltare importatori neţi de energie, cu rezerve fiscal reduse sau stocuri scăzute de petrol şi alte materii prime, în special din Africa, a apreciat Kozack.