Noul scut antiaerian al României. Cât ne costă sistemele SHORAD-VSHORAD cumpărate din Israel

România a semnat primul contract pentru sisteme antiaeriene cu rază scurtă şi foarte scurtă SHORAD-VSHORAD, în valoare de peste 3 miliarde de lei, cumpărate de la compania israeliană Rafael. Este vorba de sistemele Spyder care urmează să intre în dotarea Armatei în următorii ani. Întregul program de achiziţie (trei contracte) ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de euro şi include sisteme, muniţie, instruire şi sprijin logistic.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat azi că a fost semnat contractul privind achiziţia primelor sisteme antiaeriene SHORAD - VSHORAD, destinate protecţiei împotriva ameninţărilor aeriene, un scut de apărare antiaeriană de proximitate care detectează şi distruge ameninţări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ţinta protejată.

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Primul contract prevede achiziţia unui sistem integrat SHORAD-VSHORAD, trei sisteme VSHORAD, un sistem SHORAD, plus echipamente pentru instruirea şi testarea operatorilor. Valoarea este de peste 3 miliarde de lei, fără TVA. Primele două sisteme VSHORAD ar urma să fie livrate în cel mult trei ani.

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Valoarea totală a acordului-cadru, împărţit în trei contracte, este de 2 miliarde de euro. În total, România ar urma să cumpere șase sisteme integrate SHORAD-VSHORAD, șase sisteme SHORAD, șase sisteme VSHORAD, plus muniţie, instruire, simulatoare şi sprijin logistic.

"Ministerul Apărării Naționale - Direcția generală pentru armamente, prin CN Romtehnica SA, și compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems Ltd au semnat miercuri, 24 iunie, contractul subsecvent nr. 1 al Acordului-cadru privind achiziția sistemelor antiaeriene SHORAD (Short Range Air Defense) - VSHORAD (Very Short Range Air Defense).

Contractul subsecvent nr. 1 prevede achiziția unui sistem integrat antiaerian SHORAD-VSHORAD, a trei sisteme antiaeriene VSHORAD, a unui sistem SHORAD, a unui sistem de instruire și învăţământ și a unui sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD. Valoarea contractului este de 3,049 mld. LEI, fără TVA.

Primele 2 sisteme VSHORAD vor fi livrate în termen de 3 ani de la semnarea contractului subsecvent nr. 1, iar cursurile de instruire a operatorilor acestor sisteme se vor efectua înainte de începerea activităților de recepție.

Programul de înzestrare "Sistem integrat de arme SHORAD-VSHORAD" are ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de armament avansate, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene, inclusiv drone și rachete de croazieră.

Sistemele SHORAD-VSHORAD reprezintă o combinație optimă de mobilitate, eficiență și integrare în rețele defensive moderne, fiind compatibile cu cerințele NATO.

Acordul-cadru, încheiat în iulie 2025, prevede semnarea a trei contracte subsecvente, prin care se vor achiziționa în total șase sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD, un sistem de instruire și învățământ, un sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD, șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, inclusiv muniție, instruire și sprijin logistic. Valoarea totală a achiziției este de 10,33 mld. LEI, fără TVA, adică aproximativ 2,038 mld EURO, fără TVA.

Achiziția, pentru care s-a obținut aprobarea prealabilă a Parlamentului României, conform legislației specifice, a fost una de tip competitiv (licitație restrânsă)", a transmis MApN.

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