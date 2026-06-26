Politico: Nicuşor Dan se confruntă cu cel mai greu test pe măsură ce criza politică se adânceşte

La puţin peste un an după ce preşedintele moderat al României, Nicuşor Dan, a preluat puterea în urma unei confruntări tensionate cu extrema dreaptă, acesta se confruntă cu cea mai serioasă provocare de până acum: încercarea de a media un acord între partidele rivale pentru a forma un guvern stabil, scrie Politico.

Consultari ale presedintelui Nicusor Dan cu delegatia parlamentarilor neafiliati la Palatul Cotroceni, in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru, marti, 23 iunie 2026. - Hepta

Ultima coaliţie din România s-a destrămat în aprilie, iar primele două propuneri ale lui Dan pentru funcţia de prim-ministru nu au reuşit să obţină suficient sprijin din partea partidelor pentru a conduce spre o nouă administraţie. Acum mai are o singură şansă să propună un nou prim-ministru şi să obţină aprobarea candidatului printr-un vot parlamentar, înainte ca opţiunea alegerilor anticipate să intre în joc.

Dan va fi reticent să declanşeze noi alegeri generale, întrucât rivalii săi de dreapta extremă, partidul Alianţa pentru Uniunea Românilor, deţin un avans semnificativ în sondaje.

Bucureştiul se află sub presiune

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Însă refuzul de a convoca alegeri prezintă un risc, având în vedere că oponenţii preşedintelui din cadrul AUR şi din alte partide ameninţă deja că vor încerca să-l demită, o opţiune despre care unii cred că va câştiga un sprijin mai larg pe măsură ce criza se prelungeşte.

Între timp, pentru această ţară cu 19 milioane de locuitori situată la graniţa de est a UE, timpul se scurge. Bucureştiul se află sub presiune să-şi reducă deficitul bugetar ridicat şi să îndeplinească obiectivele-cheie ale reformelor economice până la sfârşitul lunii august, pentru a-şi asigura finanţare din partea UE în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro. Agenţiile de rating sunt, de asemenea, cu ochii pe situaţie, pe fondul temerilor că incertitudinea politică ar putea declanşa o retrogradare extrem de dăunătoare a statutului ţării, menţionează POLITICO.

La această presiune se adaugă vacanţa parlamentară de vară programată. Dacă nu se ajunge la un acord până la sfârşitul lunii iunie, spun analiştii, actualul guvern interimar condus de prim-ministrul demisionar Ilie Bolojan va continua probabil să guverneze până în toamnă.

"Ne aflăm acum la începutul unei crize constituţionale", a declarat Cristian Pîrvulescu de la Universitatea Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică din Bucureşti. Conform Constituţiei, unii miniştri aflaţi în prezent în funcţie "nu mai au dreptul să fie miniştri", deoarece mandatul guvernului interimar nu ar trebui să depăşească 45 de zile, termen care a expirat deja, a explicat el.

Discuţiile dintre partidele politice din România pentru a ajunge la un acord privind formarea unui guvern minoritar au continuat joi, dar s-au încheiat după două ore fără ca un acord să fi fost anunţat.

Liderii partidelor, aşteptaţi de Nicuşor Dan la Cotroceni

Nicuşor Dan urmează să se întâlnească din nou cu liderii partidelor vineri, dar nu va propune un nou prim-ministru decât dacă aceştia vor ajunge la un acord privind susţinerea unui guvern minoritar.

Radu Magdin, analist politic, a declarat că, în opinia sa, alegerile anticipate nu reprezintă un scenariu "credibil", deoarece România nu a organizat niciodată astfel de alegeri de la căderea comunismului în 1989. "Ne aflăm într-un proces de «speed-dating» în ceea ce priveşte consultările prezidenţiale cu partidele", a spus Magdin. Alegerea, a explicat el, se face între două opţiuni - fie un guvern minoritar format de PSD, ai cărui membri l-au propus săptămâna aceasta pe liderul lor, Sorin Grindeanu, pentru funcţia de prim-ministru; fie un guvern minoritar alcătuit din liberalii prim-ministrului demisionar, alături de alte partide de centru-dreapta şi liberale.

În prezent se discută şi o a treia opţiune, care ar implica o "rotaţie" între un guvern minoritar format exclusiv din PSD şi coaliţia minoritară de centru-dreapta şi liberală propusă, până la următoarele alegeri, prevăzute pentru 2028.

PSD s-a retras din coaliţia lui Bolojan în aprilie şi s-a aliat cu partidul de extremă dreapta AUR - condus de fostul rival al lui Dan la preşedinţie, George Simion - pentru a susţine o moţiune de cenzură. Partidului nu i-au plăcut politicile severe de reducere a deficitului promovate de Bolojan, care au afectat zonele pe care le reprezintă, explică POLITICO.