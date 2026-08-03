Concurent gigant în România pentru Uber și Bolt. Compania care intră pe piaţa locală
Concurenţă puternică pe piaţa de ride-sharing din România. O companie din Cipru, care operează în Europa aplicația de transport inDrive cu preţuri negociabile, a deschis o sucursală la noi în ţară, scrie Profit.ro.
Aplicația inDrive are peste 400 de milioane de utilizatori, în peste 1.200 de orașe din 48 de țări.
Cum funcţionează aplicaţia
Spre deosebire de aplicațiile clasice de ride-sharing, unde prețul este stabilit automat de algoritm, în inDrive tariful se negociază.
Pasagerul solicită o cursă și propune un preț. Șoferii din apropiere pot accepta suma, o pot refuza sau pot face o contraofertă. La final, pasagerul alege șoferul în funcție de preț, timpul de sosire, rating și mașina cu care va veni.
La începutul anului 2021, în Driver a obținut statutul de unicorn după ce a închis o rundă de investiții de 150 de milioane de dolari cu Insight Partners, General Catalyst și Bond Capital, care a evaluat compania la 1,23 miliarde de dolari. Anul trecut, inDrive a fost a doua cea mai descărcată aplicație din categoria ride-hailing la nivel global, pentru al patrulea an consecutiv.