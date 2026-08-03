Concurent gigant în România pentru Uber și Bolt. Compania care intră pe piaţa locală

Concurenţă puternică pe piaţa de ride-sharing din România. O companie din Cipru, care operează în Europa aplicația de transport inDrive cu preţuri negociabile, a deschis o sucursală la noi în ţară, scrie Profit.ro .

Aplicația inDrive are peste 400 de milioane de utilizatori, în peste 1.200 de orașe din 48 de țări.

Cum funcţionează aplicaţia

Spre deosebire de aplicațiile clasice de ride-sharing, unde prețul este stabilit automat de algoritm, în inDrive tariful se negociază.

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Pasagerul solicită o cursă și propune un preț. Șoferii din apropiere pot accepta suma, o pot refuza sau pot face o contraofertă. La final, pasagerul alege șoferul în funcție de preț, timpul de sosire, rating și mașina cu care va veni.

La începutul anului 2021, în Driver a obținut statutul de unicorn după ce a închis o rundă de investiții de 150 de milioane de dolari cu Insight Partners, General Catalyst și Bond Capital, care a evaluat compania la 1,23 miliarde de dolari. Anul trecut, inDrive a fost a doua cea mai descărcată aplicație din categoria ride-hailing la nivel global, pentru al patrulea an consecutiv.