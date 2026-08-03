Un accident şocant produs pe o trecere de pietoni a fost surprins de camerele de supraveghere lângă un hipermarket din Alba Iulia.

Un bărbat de 73 a fost strivit de un autocamion cu remorcă în timp ce traversa regulamentar strada.

Vehiculul l-a târât câteva zeci metri până când şoferul a fost oprit de martorii cumplitului accident. Echipele de salvare au intervenit imediat dar victima nu a mai avut nicio şansă.

Şoferul autocamionului le-a spus poliţiştilor că nu a văzut pietonul pe trecere şi nu şi-a dat seama când l-a agăţat. Testele au arătat că avea alcoolemia zero.