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Video Momentul când un bărbat de 73 de ani este lovit pe trecere de un camion, în Alba. A fost târât zeci de metri

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.08.2026, 13:33 | Modificat la 03.08.2026, 13:51

Un accident şocant produs pe o trecere de pietoni a fost surprins de camerele de supraveghere lângă un hipermarket din Alba Iulia. 

Un bărbat de 73 a fost strivit de un autocamion cu remorcă în timp ce traversa regulamentar strada. 

Vehiculul l-a târât câteva zeci metri până când şoferul a fost oprit de martorii cumplitului accident. Echipele de salvare au intervenit imediat dar victima nu a mai avut nicio şansă. 

Şoferul autocamionului le-a spus poliţiştilor că nu a văzut pietonul pe trecere şi nu şi-a dat seama când l-a agăţat. Testele au arătat că avea alcoolemia zero.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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