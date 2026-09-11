Pentru românii cu credite în euro, următoarea rată ar putea veni cu o surpriză deloc plăcută. Banca Centrală Europeană a majorat dobânda pentru a doua oară în acest an, din cauza inflaţiei record din zona euro. Decizia se va traduce şi în rate mai mari pentru cei care au deja împrumuturi în valută. Iar în cazul celor care se gândesc acum să ia un credit apare, inevitabil, şi întrebarea: euro sau lei? La euro, dobânzile sunt mai mici, dar există şi un risc în plus: cursul valutar.

La prima vedere, creditul în euro pare mai ieftin. Euribor, adică indicele folosit pentru multe dintre creditele în euro, este acum în jur de 2,5%, în timp ce IRCC, folosit la creditele în lei, este de 5,56%. Doar că dobânda nu spune toată povestea în acest caz. Dacă avem salariul în lei și creditul în euro, avem și riscul cursului valutar.

De exemplu, la o rată de 500 de euro, în cazul în care euro este 5 lei, plătim 2500 de lei. Dacă euro ajunge la 5 lei și 50 de bani, aceeași rată ne costă 2750 de lei. Așadar, avem acești 250 de lei în plus, fără ca rata în euro să se fi schimbat.

Și acum apare încă un risc. Banca Centrală Europeană a crescut dobânda, iar dacă în perioada următoare urcă și Euribor, cei cu dobânda variabilă pot ajunge să plătească mai mult și din acest motiv.

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Practic, pentru cine câștigă în lei, creditul în euro are două riscuri, cursul și dobânda. La creditul în lei scăpăm de problema cursului valutar. Tocmai de aceea, specialiștii spun că nu trebuie să alegem moneda creditului doar după dobânda mai mică. Contează în primul rând moneda în care ne primim veniturile și cât ne permitem să plătim dacă rata crește.