Polonia, avertizată direct de CIA: Ruşii vor să atace punctele de frontieră ale Ucrainei, inclusiv cu România

Premierul polonez Donald Tusk a declarat ieri că a fost informat de directorul CIA, John Ratcliffe, "destul de precis" despre ceea ce s-ar putea întâmpla în lunile următoare şi a dezvăluit că serviciile poloneze şi ucrainene au dejucat împreună, cu o noapte în urmă, o ameninţare directă la adresa unui punct de trecere a frontierei dintre Polonia şi Ucraina. Rusia a atacat, în ultimele zile, puncte de trecere a frontierei dintre Ucraina și România, precum și dintre Ucraina și Republica Moldova. Tusk a spus că Polonia trebuie să se aştepte la provocări similare şi că Rusia vizează în mod sistematic infrastructura de frontieră pe flancul estic pentru a slăbi Ucraina din punct de vedere economic.

Punctul de frontieră Orlivka-Isaccea, dintre Ucraina şi România, atacat cu drone de Rusia pe 1 septembrie - Serviciul ucrainean al Frontierei de Stat

Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că o "ameninţare directă" a fost dejucată miercuri noaptea la un punct de trecere a frontierei cu Ucraina.

Oficialul polonez nu a precizat despre ce punct de frontieră este vorba şi nici natura ameninţării, dar a avertizat că, în viitorul apropiat, ar putea avea loc şi alte provocări ale Rusiei.

Polonia, avertizată de CIA: Europa trebuie să fie în alertă maximă în următoarele luni

Premierul polonez a vorbit despre informații furnizate de serviciile americane care indică mai multe scenarii posibile, nu doar la granița dintre Rusia și Ucraina, ci pe întregul flanc estic, scrie POLITICO, adică inclusiv România.

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Declaraţiile vin la doar o zi după ce o dronă rusească a lovit punctul de trecere a frontierei Tudora-Starokazacie dintre Republica Moldova şi Ucraina, atac soldat cu doi morţi şi mai mulţi răniţi.

Atacul a determinat-o pe preşedinta Maia Sandu să ceară un sprijin european mai consistent pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Amintim că, pe 1 septembrie, rușii au lovit şi punctul de frontieră al României cu Ucraina de la Orlivka-Isaccea.

Moscova vrea să atace sistematic punctele de frontieră pentru a încerca să slăbească economic Kievul, a punctat Tusk, citat de Reuters.

Polonia se aşteaptă ca Rusia să atace punctele sale de trecere a frontierei cu Ucraina

"Noaptea trecută, datorită cooperării dintre serviciile noastre şi omologii lor ucraineni, a fost înlăturată o ameninţare directă la adresa unui punct de trecere a frontierei", a declarat Tusk joi, într-o conferinţă de presă organizată după reuniunea liderilor Grupului de la Vişegrad, la Bratislava.

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Tusk nu a oferit detalii despre natura ameninţării şi nici nu a precizat care dintre cele 18 puncte de trecere a frontierei dintre Polonia şi Ucraina a fost vizat. A adăugat că incidentul este doar o mică parte din ceea ce ar putea urma.

"După cum ştiţi, Rusia a recurs deja la atacuri de provocare asupra punctelor de trecere a frontierei - de exemplu, în Republica Moldova. Ne aşteptăm la acţiuni similare îndreptate împotriva punctelor de frontieră cu Ucraina din alte ţări, inclusiv Polonia", a declarat Tusk.

"Am primit un avertisment despre acest lucru și s-a încheiat fericit, dar trebuie să fim pregătiți pentru diverse astfel de provocări, (...) de asemenea, pentru sabotaj intern", a mai completat el.

"Nu este vorba că Polonia ar avea nevoie de ajutorul Uniunii Europene în această privință. Noi îndeplinim în acest moment cea mai dificilă misiune pentru întreaga Europă, nu doar pentru noi înșine. Îmi cer scuze că o spun atât de direct: nimeni nu face nimănui vreo favoare. Trebuie să ne ocupăm cu toții, împreună, de această problemă, pentru că este vorba despre securitatea întregii Uniuni", a subliniat Tusk.

Donald Tusk a primit un raport de la șeful CIA, John Ratcliffe, după vizita la Moscova

Premierul polonez a dezvăluit că a primit din partea CIA un "raport destul de precis" cu privire la posibile evenimente în lunile următoare.

Şeful CIA, John Ratcliffe, a vizitat Moscova la sfârşitul lunii august, unde s-a întâlnit cu conducerea serviciilor ruse de informaţii: Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe (SVR) și Alexander Bortnikov, directorul Serviciului Federal de Securitate (FSB).

"Trebuie să anticipăm diverse scenarii. Atât Polonia, cât și întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilități privind situația nu doar pe frontul ruso-ucrainean, ci și de-a lungul flancului estic al UE", a spus Tusk.

Coordonatorul serviciilor speciale din Polonia, Tomasz Siemoniak, a anunțat marți că a avut "o discuție foarte importantă" cu șeful CIA, fără a dezvălui însă tema conversației.