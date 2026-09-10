Avertizare meteo neobişnuită: cod portocaliu de caniculă în septembrie! Mâine ne aşteaptă 36 de grade Celsius la umbră. Nu trebuie să ne mire. Meterologii anunţă că Europa de Vest a trecut prin cea mai fierbinte vară din istorie. Iar până la sfârşitul lunii am putea avea parte de încă un val de căldură nefirească.

Tricouri cu mânecă scurtă, rochii lejere, ochelari de soare şi îngheţată cât cuprinde! Un tablou de vară aproape de jumătatea lui septembrie. Ieri a fost cea mai caldă zi de 9 septembrie de când se fac măsurători, iar valul de căldură persistă. 18 județe au fost astăzi sub cod galben de caniculă, iar mâine, avertizarea se schimbă în portocaliu în jumătate de țară. "Temperaturi extrem de ridicate. Se vor atinge până la 36 de grade Celsius, adică cu 10 grade mai mult decât ar fi normal în această perioadă din an", a declarat Simona Căpşună, meteorolog Observator.

Atenţionările de caniculă rămân în vigoare până mâine seară

Codul portocaliu de caniculă emis acum, în septembrie, este rar întânit în ţara noastră. Meterologii au emis astfel de avertizări târzii doar de trei ori în ultimii 11 ani. Concluzia specialiştilor - verile devin tot mai fierbinţi şi lungi. Am trecut prin cel mai fierbinte august din ultimii 50 de ani, după cel din 2024. "Dupa anul 2000 am inceput sa avem mai multe evenimente extreme. Înainte un val de căldură ţinea 4-5 zile, acum încep mai devreme, durează mai mult şi temperaturile sunt mai ridicate", a declarat Monica Ioniţă, climatolog.

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Atenţionările de caniculă rămân în vigoare până mâine seară, după care urmează vijelii şi grindină în aproape toată ţara.