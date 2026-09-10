Românii ar putea munci mai mult înainte să iasă la pensie. Consiliul Fiscal spune că vârsta de pensionare trebuie să crească, pentru a evita colapsul sistemului. În următorii ani, tot mai mulți "decreței" vor ieși la pensie, în timp ce numărul celor care muncesc și plătesc contribuții va scădea. La nivel european, mai multe ţări au crescut deja vârsta de pensionare la 67 de ani.

După Fondul Monetar Internaţional, şi instituţia care analizează politicile guvernamentale pentru buget, taxe, pensii şi cheltuieli publice cere creșterea vârstei de pensionare. Mesajul este tranșant: fără această măsură, statul ar putea rămâne fără bani de pensii.

"Păi mai apucăm? Pe bune...", spune o persoană.

Vârsta standard de pensionare este acum 65 de ani pentru bărbați, 63 pentru femei. Mai multe ţări europene au urcat-o deja la 67 de ani şi au provocat controverse prezente şi la noi.

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"Este un pic nedrept pentru cei care sunt obligați să iasă la pensii, să zicem, pe la 70 de ani, mai ales bărbații, pentru că la bărbаți speranța medie de viață este de fapt 72 de ani. Asta înseamnă că statistic la 72 de ani jumătate din bărbați nu mai trăiesc", a declarat Cristian Păun, profesor de economie.

"E puţin, să ne ţină până la 100", a declarat o persoană.

Până în 2032, aproape un milion de români din generația "decrețeilor" ar putea ieși la pensie. Asta va pune și mai multă presiune pe sistem. Dacă în prezent, la fiecare zece angajați sunt aproximativ opt pensionari, în următorii ani acest raport s-ar putea inversa.

"Problema se va agrava. Până atunci, pentru că deja până în 2030 se așteaptă undeva la două, chiar trei sute de mii de persoane să iasă la pensie. Deci nu este o problemă din 2030 vom avea probleme, probleme avem acum și ele vor începe să se accentueze", a explicat George Mot, expert pensii.

"De foarte multă vreme nu facem ceea ce ar fi trebuit de fapt să facem, să formăm pensia românilor echilibrat, adică pilonul 1 să fie cam o treime din pensie, pilonul 2 cealaltă treime și pilonul 3, 4 și așa mai departe, propriile tale investiții financiare să formeze cealalta treime din pensia. Noi în continuare ne bazăm pe pilonul1, plătita de cei care sunt în momentul de față în câmpul muncii", a spus Cristian Păun, profesor de economie.

"Putea să nu fie nevoie de creşterea vârstei de pensionare dacă guvernanţii din ultimele trei decenii s-ar fi uitat peste datele demografice şi ar fi luat măsuri de întinerire a populaţiei", a mai spus George Mot, expert pensii.

Cu aceste probleme, pensia medie, care acum este puțin peste 40% din ultimul salariu, ar putea coborî spre 30%. În spatele cifrelor stă aceeași problemă: România îmbătrânește. De peste trei decenii, numărul naşterilor este mai mic decât al deceselor.

State care au crescut vârsta de pensionare

Danemarca: 67 (urmează 70 de ani)

Italia: 67 de ani

Olanda: 67 de ani

Norvegia și Islanda: 67 de ani

Germania: 67 de ani până în 2031

"Creșterea participării pe piața muncii, extinderea bazei de contribuție și ajustarea graduală a vârstei de pensionare, în corelație cu speranța de viață, pot ajuta la reducerea presiunii asupra deficitului bugetar", sunt recomanările Consiliului Fiscal.