Generalul Dorin Ioniță, comandant al forțelor întrunite, găsit împușcat. Ar fi avut o ceartă cu amanta

Generalul Dorin Ioniță, fost comandant ar forțelor întrunite, a fost găsit împușcat în cap, vineri dimineaţă, într-un imobil din Păuleşti, judeţul Prahova. Militarul de 62 de ani a fost găsit cu pistolul lângă el. Cu o seară înainte, acesta ar fi avut o ceartă conjugală.

Alerta a fost dată de soţia bărbatului, care le-a ar fi spus plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol. Cu câteva ore înainte, generalul s-ar fi certat cu presupusa amantă, o femeie de 46 de ani din Voluntari, care la rândul ei a sunat la 112 să anunţe că a fost agresată. În această situaţie, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu de 5 zile.

Ce spun poliţiştii

La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au efectuat verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani.

În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta.

În cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, care a relatat faptul că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol.

Polițiștii au dispus de îndată măsuri pentru identificarea și localizarea bărbatului, precum și pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane.

În dimineața acestei zile, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că persoana de 61 de ani a fost găsită decedată de către o rudă, într-un imobil dintr-o comună, din județul Prahova.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub supravegherea unui unității de parchet competente, pentru stabilirea pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.

Cine a fost Dorin Ioniţă

Dorin Ionita a condus Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu’’ din 5 septembrie 2017 - 31 iulie 2023.

Şi-a început cariera militară în urmă cu 36 de ani, ca elev al Liceului Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza. A urmat cursuri de comandă și stat major, precum și cursuri de specialitate la instituții de învățământ militar din țară și din străinătate. S-a specializat în în acțiuni militare în cadrul ONU şi Securitate și cooperare europeană, urmând cursuri de perfecţionare în Olanda şi Germania.

A îndeplinit funcția de şef al Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major General şi de Comandant al Componentei Operaţionale Terestre şi locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Terestre.

Generalul-maior Dorin Ioniţă a îndeplinit o misiune în cadrul ONU, în Africa, în Republica Democratică Congo, ca observator militar (Misiunea MONUC) şi a fost Ofiţer de legătură şi planificare operaţii în Comandamentul Operaţional Interforţe, Misiunea "Iraqi Freedom" din Irak.

Decretul privind trecerea în rezervă a domnului general-locotenent, cu trei stele Ioniță Dorin din Ministerul Apărării Naționale, a fost la data de 31 iulie 2023; semnat de Iohannis.