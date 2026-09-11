Scandal la o şcoală din Braşov după ce anul acesta a fost angajat un profesor care a fost implicat într-o anchetă de abuz sexual. Dascălul predă engleză şi franceză, iar la sfârşitul anului trecut, un elev de 15 ani l-a acuzat că i-a trimis mesaje şi imagini pornografice pe telefonul mobil.

Părinții sunt revoltați de această situație. Se tem pentru siguranța copiilor lor, dată fiind reputația acestui profesor. În toamna anului trecut, bărbatul care preda engleză și franceză la un liceu din Predeal, din județul Brașov, a fost acuzat că ar fi încercat să racoleze în scopuri sexuale un minor de 15 ani, elev la o altă unitate școlară din județul Brașov.

Cercetat penal, la catedră în două şcoli

Poliția a deschis o anchetă, care este în curs la acest moment și exclude o investigație de natură administrativă a Inspectoratului Școlar Județean. În prezent, dosarul penal este instrumentat în ce privește fapta de racolare sexuală a minorilor.

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Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun că acest contract al cadrului didactic cu liceul din Predeal s-a încheiat în august anul acesta. Bărbatul a participat la un concurs pentru posturile, pentru catedrele de engleză din Brașov. A obținut cea mai mare notă din județ și a fost declarat cadrul didactic la trei unități școlare din județul Brașov. A rămas cu două dintre acestea, școala din Hălchiu și o școală din municipul Brașov, unde își continuă activitatea în lipsa unei sentințe definitive în acest caz.