După o vară în care s-a cheltuit mult, acum au apărut meniurile speciale, la preţ şi mai special. Două porţii la preţ de una. Meniuri gândite fix pentru luna septembrie, când vacanțele s-au terminat pentru mulți, dar pofta de un prânz bun la malul mării a rămas.

Portul turistic Tomis, unul dintre cele mai frumoase locuri de pe întreg litoralul românesc, dacă mă întrebați pe mine, este aici.

Atmosfera de vacanță este încă vie, iar managerii restaurantelor de aici, evident, s-au gândit la un meniu de extrasezon, mai ieftin cu până la 50% față de prețurile din lunile iulie sau august. Și dacă, în mod normal, o ciorbă în plin sezon costă între 30 și 35 de lei pe întreg litoralul și un fel principal între 40 și 50 de lei, iată că acum două feluri costă doar 50 de lei.

Ce vedeți în imagini este o ciorbă cu pește, autentic marinărească, cu hamsie și stavrid din Marea Neagră.

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Avem balik ekmek, este un sandviș cu pește, hamsie pe plită și hamsie marinată într-o chiflă proaspătă, cu un sos de ardei iute fermentat. Și cârnăciorii tătărești, pentru că în Dobrogea este un melanj de arome: turcești, tătărești, macedonești sau grecești. Mai sunt și alte meniuri: suvlaki, pizza, burger sau tochitură dobrogeană.