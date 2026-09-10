După facturile mai mari la electricitate, am putea plăti mai mult și pentru gaze. Prețul a ajuns la un nivel record, iar asta s-ar putea vedea în facturi sau la raft

Preţul gazelor a explodat, a ajuns la aproape 360 de lei pe megawatt-oră, mai mult decât dublu față de anul trecut. Totul pe fondul războiului din Orientul Mijlociu şi al stocurilor reduse.

Dacă această scumpire s-ar vedea integral în factură, prețul ar trece de 50 de bani pe kilowatt-oră, față de 31 de bani, cât plătim acum, adică o creștere de aproape 70%.

Deocamdată, populația este protejată printr-un mecanism care ține prețul sub control. Problemele pot apărea la iarnă, dacă va fi foarte frig și gazul produs în România nu va fi suficient. Atunci, furnizorii vor trebui să cumpere gaze mai scumpe din import, iar o parte din cost s-ar putea vedea în facturi.

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În schimb, firmele vor resimţi creşterea. Companiile cumpără gazele la prețul pieței, iar asta înseamnă costuri mai mari de producție. Cele mai afectate sunt industria alimentară, producătorii de îngrășăminte și industria metalurgică. Pentru noi asta înseamnă, preţuri mai mari la alimente, materiale de construcții și produse agricole.