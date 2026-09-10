Privilegiu de primar. Un edil din Argeş a construit din bani publici un drum care duce fix spre terenurile sale. Asta în timp ce sate întregi din Albota, comuna pe care o conduce, stau fără asfalt. Ion Dumitru, care ocupă funcţia de primar de 30 de ani, justifică investiţia spunând că zona se va dezvolta în viitor. Localnicii nu acceptă explicaţia şi l-au reclamat la DNA.

Cea mai nouă şosea construită în comuna Albota are câmpul într-o parte, pădurea în cealaltă şi se termină brusc, în tufişuri.

Drumul a fost asfaltat în primăvara acestui an. Nu e folosit de nimeni şi asta se vede cu ochiul liber. Pentru că în zonă nu sunt locuinţe.

Lângă noul drum sunt în schimb terenurile primarului şi ale fiicei sale. Investiţia făcută din bani publici a stârnit revolta localnicilor.

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"Pur şi simplu şi-a asfaltat din banii primăriei drumul care duce la proprietatea sa. La anul se face terenul intravilan, ajunge 70-80 de euro o metru pătrat, are 3-4 hectare acolo, vă dați seama, câteva milioane de euro", Gabi Matei, localnic.

Primarul către care se îndreaptă acuzaţiile este Ion Dumitru, zis Ducele. Întrebat de oportunitatea drumului, edilul se încurcă în explicaţii. Şi terenuri.

"Deci nu am teren acolo, eu. Eu am acolo un teren, un hectar jumate. E zonă de perspectivă. E şi apă băgată. Acolo va fi o zonă rezidenţială de dezvoltare. Şi dacă întâmplător am acolo - am peste tot. Am peste tot că eu mi-am cumpărat terenuri la Revoluţie", a spus Ion Dumitru, primarul din Albota.

"Ducele" din Albota are trecute 5 terenuri agricole in declaraţia de avere, cu o suprafaţă totată de 41.000 de metri pătraţi. Deţine şi trei terenuri forestire, cu o suprafaţă totală de peste 18.000 de metri pătraţi. Şi două terenuri intravilane - în total 15.000 de metri pătraţi. Averea este completată de un apartament de vacanţă în Năvodari şi aproape o jumătate de milion de lei în conturi. Şi stilul de viaţă este unul luxos.

Pasionat de vânătoare, edilul s-a fotografiat în safari, în Africa, alături de o antilopă împuşcată.

În timp ce drumul dintre câmpuri e asfaltat, localnicii reclamă că sunt sate în comuna condusă de primar cu drumuri de pământ.

"În Frătești, de exemplu, sunt aproape 30 de locuințe care nu au nici utilități, nici asfalt, nici nimic", a spus Gabi Matei, localnic.

Explicaţia?

Reporter: Într-un sat din comună, Frăteşti...

Primar Albota: Da?

Reporter: Nu prea e asfalt.

Primar Albota: Nici nu trebuie să fie.

Ion Dumitru a fost reclamat la DNA de către localnici, pentru drumul care îi trece prin faţa proprietărţii. Primarul spune că nu se sperie.

"Eu am 37 de reclamaţii penale. Nu se va adeveri niciuna", crede primarul din Albota.

Ion Dumitru are 78 de ani şi ocupă funcţia de primar din 1996.