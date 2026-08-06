Cu cât a scăzut consumul de curent după apelul autorităților. Transelectrica: Canicula l-a crescut din nou

Apelurile privind reducerea voluntară a consumului de energie au început să se vadă în datele Sistemului Electroenergetic Național. Potrivit Transelectrica, consumul total a scăzut cu până la aproximativ 300 MW în intervalul 20:00-22:00, comparativ cu zile similare și în condiții meteo apropiate. Datele furnizate pun creşterea consumului din perioada 5-6 august pe seama caniculei.

Transelectrica spune că primele efecte ale apelurilor la economisirea energiei au devenit vizibile din seara de 2 august, când curba de consum din intervalul 20:00-22:00 a început să se aplatizeze.

Compania a analizat datele înregistrate de la începutul lunii august și le-a comparat cu zile similare din trecut, în condiții meteorologice apropiate.

Reducere de până la 300 MW în orele de seară

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"Din analiza datelor înregistrate începând cu 01.08.2026, comparativ cu zile similare din trecut și cu condiții similare de funcționare din punct de vedere al condițiilor meteorologice, rezultă o reducere a consumului total la nivelul SEN în intervalul orar 20 - 22 cu până la aproximativ 300 MW. Efectul reducerilor voluntare a devenit vizibil începând din seara zilei de 02 august, acesta constând în aplatizarea curbei de sarcină în intervalul 20 – 22, evoluție confirmată și în zilele următoare. În baza acestei constatări, DEN a ajustat forma curbei de prognoză în intervalul menționat începând cu prognoza pentru ziua de 5 august (realizată cu o zi înainte). Creșterea accentuată a consumului în zilele de 5 și 6 august este o consecință a creșterii semnificative a temperaturilor exterioare și a indicelui de confort termic din ultimele două zile, acesta din urmă făcând ca temperatura resimțită să fie cu câteva grade mai mare decât cea măsurată. De asemenea, extinderea temperaturilor caniculare în zona Capitalei, a contribuit la creșterea consumului, consumul Municipiului București reprezentând peste 15 % din consumul total al SEN în această perioadă."

Canicula a împins din nou consumul în sus

Transelectrica arată însă că reducerea observată în orele de seară a fost contrabalansată de temperaturile foarte ridicate din ultimele zile. Creșterea accentuată a consumului din 5 și 6 august este pusă pe seama caniculei și a unui indice de confort termic ridicat, care a făcut ca temperatura resimțită să fie cu câteva grade peste cea măsurată.

Un rol important l-a avut și extinderea valului de căldură în București. Potrivit companiei, Capitala a ajuns să reprezinte în această perioadă peste 15% din consumul total al Sistemului Electroenergetic Național.