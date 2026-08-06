Scumpirile de la pompă miros a fraudă. Consiliul Concurenţei suspectează că unele majorări nu au avut nicio justificare şi verifică dacă distribuitorii şi-au umplut conturile pe seama şoferilor. Motorina bate spre 11 lei litrul, benzina se apropie de 10 lei, iar reducerile promise de autorităţi nu ajung la pompă mai devreme de 16 august

"Se scumpeşte o dată pe zi. Acum trei săptămâni, a scumpit de cinci ori într-o zi. Când ajunge la 12,5 lei, o să scadă undeva la 53-54 de bani", spune o persoană.

Şoferii simt scumpirile pe pielea lor, zi de zi. Iar acum, chiar şi autorităţile spun că nu toate ar avea o explicaţie. Consiliul Concurenţei nu exclude lăcomia distribuitorilor.

"Una din ipoteze este că diferite companii au încercat să profite de ultimele zile înainte de intrarea în vigoare a plafonării adaosului comercial, ca să crească preţurile. Trebuie să elucidăm şi ce s-a întâmplat în ultima săptămână, când am văzut creşteri de preţuri substanţiale şi care par să nu aibă legătură cu evoluțiile de pe pieţele internaţionale", explică Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

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Aşa că preţurile sunt acum monitorizate. Doar că, până la o concluzie, şoferii mai au de aşteptat. Exact ca în cazul ieftinirilor promise. Guvernul a introdus acciza dinamică pentru motorină, dar prima reducere nu vine mai devreme de 16 august. Până atunci, doar evaluări.

"Intrarea în vigoare, pe 16 august, este extrem de tardivă. În contextul în care noi ne confruntăm cu creşteri în fiecare zi. Cum s-ar spune Bună dimineaţa. Şi până acum ce s-a făcut? Că situaţia asta a început de la mijlocul lui iulie", menţionează Eugenia Guşilov, expert energie.

În cel mai bun caz, motorina s-ar putea ieftini cu 85 de bani pe litru

După creşteri succesive de preţ, benzina se apropie de 10 lei, iar motorina de 11 lei. Asta înseamnă că, de la o lună la alta, un plin de benzină ne costă mai mult cu 45 de lei, iar unul de motorină cu 68 de lei mai mult.

"11 lei pe litru ar putea să devină noul normal pentru motorină, iar autorităţile trebuie să intervină. Nu putem la infinit să scădem taxele dintr-un produs al cărui preţ de bază nu îl controlăm. În ceea ce priveşte acciza flexibilă, e greu de crezut că ea va reuşi să diminueze semnificativ preţurile la pompă", spune Corina Murafa, expert energie.

Reporter: Cât cheltuiţi pe carburant?

Persoană: Maşina de muncă, 1-1.200 de lei. Şi la cea personală încă 500-600 de lei.

"Şi guvernul face ce poate, nu le ţin apărarea. Sunt cam stângaci, dar sunt ai noştri. Aproape 10 lei benzina. La mai mult, cât de curând, mai mult. Jumate ia statul oricum. Am o butelie de gaz în spate. Şi e mai bine la preţ. Fac un full la 2 milioane în loc de 4 milioane 900. În loc să sparg 2 portofele, sparg jumate de portofel", spun oamenii.

La noi, un plin de motorină costă 549 de lei. Nu suntem departe de Vest, ba chiar sub unele ţări. În Olanda, un plin ajunge la 610 lei, în Finlanda la 590, iar în Danemarca la 570. Numai că acolo şi salariile sunt cu mult peste ale noastre. Pentru că, în timp ce românul dă pe un plin aproape 9% din salariul mediu net, olandezul dă 3,5%, finlandezul 4%, iar danezul sub 3%.

Cu toate astea, autorităţile rămân optimiste şi mizează pe o temperare a preţurilor.