Descoperire macabră într-o localitate din Botoșani. Un bărbat de 48 de ani, dat dispărut din luna aprilie, a fost găsit îngropat în curtea propriei case. Principala suspectă este chiar partenera lui de viață. Femeia le-a declarat anchetatorilor că era în străinătate în momentul dispariției. Însă, imediat după tragedie, ar fi încercat să fugă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor.

Descoperirea macabră a fost făcută la cinci luni după dispariția bărbatului de 48 de ani. Cu ajutorul câinilor de urmă, trupul victimei a fost găsit îngropat în curtea casei, într-o localitate din județul Botoșani. Bărbatul parcă fusese înghițit de pământ încă de la sfârșitul lui aprilie. O lună mai târziu, după ce încercase în fel și chip să dea de el, fiul lui l-a dat dispărut la poliție. Agenții au scotocit toată localitatea și au luat legătura inclusiv cu partenera victimei.

Femeia le-a spus anchetatorilor că nu era în tara in momentul in care partenerul ei a disparut. Ar fi fost deja plecată de mai multe luni în Italia. Mai mult, ar fi încercat să-i pună pe poliţişti şi pe o pistă greşită - le-a spus că şi bărbatul e plecat din ţară.

Nu se ştie momentan de unde au avut poliţiştii pontul despre locul în care a fost ingropată victima. Primele indicii de după exhumare indică o crimă, potrivit anchetatorilor.

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Ucis şi îngropat în curtea casei

"În cadrul activităților specifice desfășurate în cursul zilei de luni, 3 august, în curtea locuinței victimei a fost găsit îngropat, un cadavru, ulterior fiind confirmată şi identitatea acestuia", a declarat Delia Nenişcu, IPJ Botoşani.

Bărbatul ar fi fost înjunghiat înainte de a fi îngropat în spatele casei. Totul s-a întâmplat sub ochii vecinilor, care nu au bănuit nimic.

"Ultima oară acasă am impresia că acum vreo două luni. Am bănuit că a plecat. Pe dânsul îl vedeam, prin curte. După aparenţe, nu părea nimic". "Prin aprilie, când a fost dat şi dispărut". "L-am văzut prin sat şi aşa, pe drum, trecând", spun oamenii.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor. Anul trecut au fost peste 140 de mii de cazuri de violență domestică. În medie, în 20% dintre ele, victimele sunt bărbații.