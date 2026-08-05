A patra zi de cod roşu a adus în vestul ţării temperaturi resimţite de 43 de grade Celsius. Urmează încă două zile şi două nopţi caniculare. Se anunţă însă şi un fenomen neobişnuit, de mâine două alerte extreme vor fi în vigoare în acelaşi timp în mare parte din ţară: un cod de caniculă şi unul de vijelii.

Zilele fierbinţi au făcut să curgă ugenţele. În Capitală, 50 de oameni au leşinat din cauza căldurii. Soarele puternic poate transforma o ieşire în oraş într-o urgenţă medicală. Chiar în aceste momente ambulanţa a fost trimisă la un astfel de caz. Un bărbat de 44 de ani a sunat la 112 şi spune că i s a făcut rău din cauza căldurii.

În timp ce mergeau spre alt caz, ambulanţierii au văzut pe Calea Victorie acest bărbat răpus de căldură, iar în acest moment paramedicii intervin pentru a-i acorda primul ajutor.

"Recomandarea clară este ca în intervalul 11-18 să nu stea în plin soare, să nu parcurgă distanţe mari în soare, să nu facă sport în plin soare. Nu plecăm de acasă fără o sticlă de apă pentru a ne putea hidrata constant", a declarat Alis Grasu, manager la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

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După caniculă, furtună

Toată ţara a fost astăzi ca în cuptor. Cel mai cald a fost la Sânnicolau Mare: 43 de grade Celsius resimţite. Puţini sunt cei care s-au încumentat să iasă din case, iar cei care au făcut o s au refugiat la terase sau în parcuri.

La ora aceasta, la nivelul asfaltului e o temperatură de 60 de grade Celsius. Fierbinte rău de tot. A patra zi consecutivă de cod a înroşit şi asfaltul în Timişoara.

Meteorologii măsoară temperatura la umbră. Noi vrem să aflăm cât de fierbinte este, de fapt, orașul. Îndreaptă-te rog camera cu termoviziune spre asfalt.

Sunt suprafețe pe care le atingem sau pe lângă care trecem zilnic și care, în plină caniculă, devin adevărate surse de căldură. În pieţe a fost pustiu.

"Este exagerat de cald, încercăm să mai udăm pe jos să se mai răcorească, avem lada cu noi, cu gheaţa, apa mereu, suc. Începe să se strice şi marfa", a declarat Maria – comerciant.

De mâine, sunt anunţate alte fenomene extreme.

"A doua jumătate a acestei săptămâni vine cu o schimbare radicală a vremii. Practic, pe lângă avertizările de caniculă se vor suprapune şi atenţionări de furtuni foarte puternice. Ne aşteptăm la ploi, la descări electrice, dar mai ales la vânt cu aspect de vijelie, ce va avea la rafală viteză chiar şi de 80 de km/h", a declarat Simona Căpşună, meteorolog Observator.

Furtunile vor răvăşi ţara din loc în loc până sâmbătă. Iar temperaturile rămân extrem de ridicate până la mijlocul lunii august.