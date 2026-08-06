INS: Comerțul a crescut cu 0,5% în iunie, susținut de carburanți. Vânzările de alimente au scăzut

Comerțul cu amănuntul a avut o evoluție mixtă în luna iunie. Cifra de afaceri a crescut cu 0,5% față de luna mai, însă după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate a fost înregistrată o scădere de 1,2%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Carburanții și produsele nealimentare au susținut creșterea, în timp ce vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut, în luna iunie 2026, faţă de luna mai 2026, ca serie brută cu 0,5%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 1,2%, informează, joi, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Au fost raportate creşteri la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+6,6%) şi la vânzările de produse nealimentare (+0,8%), în timp ce vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun s-au micşorat cu 3,1%.

Comparativ cu iunie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, în luna iunie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 5,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,3%.

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De asemenea, în primele şase luni din 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de perioada 1.I-30.VI.2025, atât ca serie brută cu 5,6 %, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,7%.

Carburanții și produsele nealimentare au susținut creșterea lunară

INS arată că volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, s-a majorat pe ansamblu, cu 0,5%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+6,6%) şi la vânzările de produse nealimentare (+0,8%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 3,1%.

Pe de altă parte, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-0,9%) şi la vânzările de produse nealimentare (-0,4%).

Românii au cumpărat mai puțin decât în iunie 2025

În luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-8,6%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,3%) şi la vânzările de produse nealimentare (-4,1%). Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 7,3%, din cauza scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-7,3%), vânzările de produse nealimentare (-6,4%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,8%).

Comerțul a pierdut teren în prima jumătate a anului

În acelaşi timp, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I-30.VI.2026, comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2025, s-a redus, pe ansamblu, cu 5,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,2%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,0%). Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-30.VI.2026, comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,3%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,6%), potrivit datelor INS.