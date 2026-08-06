Încă o zi critică pentru sistemul energetic. Din cauza caniculei, consumul de electricitate a urcat aproape de recordul verii. Guvernul le cere oamenilor să economisească energie și să folosească aparatele dimineaţa şi la prânz. Mulți spun însă că nu vor sau nu pot să renunțe la confort. Dacă aceste măsuri nu dau rezultate, fabricile vor fi deconectate de la o zi la alta.

România produce prea puțin și aduce energie la orele de vârf din afară.

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Guvernul le cere românilor să reducă consumul seara

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Pentru că şi ţările din jur au probleme cu producţia, Guvernul ne cere să economisim energie în intervalul 19:00-23:00. Mașina de spălat, uscătorul, boilerul să fie folosite, pe cât posibil, între 11:00 și 17:00, când este mai multă energie solară. De asemenea, este recomandat să stingem luminile care nu sunt necesare, să oprim aparatele pe care nu le folosim.

"Economie? N-am făcut nimic economie eu. Pentru că e cald afară. Trebuie să punem aer condiționat, ventilatoare, să stăm așa, să ne coacem? Ce? Am ajuns pe timpul lui Ceaușescu?", a declarat o persoană.

"Am ținut becurile care erau strict necesare. Televizoarele nu mai merg cinci, merge numai unul", a spus un alt cetăţean.

"Oricum nu am consumatori mari și, chiar dacă aș avea, nu aș face restricții. Ei zic că e pentru noi, dar e pentru ei", a adăugat altă persoană.

Bolojan avertizează că perioada dificilă poate continua

"Fac un apel către cetăţeni, autorităţi locale să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat. Va fi o perioadă de încă câteva zile, o săptămână sau două", a precizat Ilie Bolojan, premier interimar.

"România are cea mai mică cantitate de energie pe cap de locuitor comparativ cu Uniunea Europeană. Nu mai ai de unde să tot reduci. Vara ne aducem aminte de răcire și iarna de încălzire. Investițiile în energie durează. Trebuie determinare, duse până la capăt, nu stopate, amânate", a explicat Silvia Vlăsceanu, expert în energie.

Marile oraşe reduc consumul, iar industria ar putea fi deconectată

Măsuri de economisire iau şi marile oraşe. Bucureştiul a redus iluminatul public şi a oprit panourile publicitare. La fel şi alte oraşe Iaşi, Oradea şi Braşov. Dacă aceste măsuri nu vor fi suficiente, marii consumatori industriali vor fi deconectaţi.

"Problemele pot apărea în condiţiile în care grupul de la Cernavodă nu mai poate funcţiona sau în situaţia în care importurile în orele de seară nu mai pot fi făcute", a mai punctat Bolojan.

Criza energetică s-ar putea vedea, în cele din urmă, și în facturi.

"Avem contracte cu prețuri fixe. Fiecare furnizor are propria strategie de achiziție de energie electrică: contracte pe termen lung și contracte pe piețele spot. Cei care merg prea mult pe piețele spot și-au asumat un risc. Și riscul acesta e un risc financiar pe care trebuie să-l suporte", a avertizat expertul.

Facturile ar putea creşte din toamnă, pe măsură ce încep să expire contractele pe care fiecare dintre noi le are cu furnizorii.

În plină criză energetică, România încearcă să recupereze la capitolul stocare. ANRE a aprobat noi capacități de producție și baterii, de aproximativ 150 de MW.