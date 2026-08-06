Preţul unui bitcoin astăzi, joi 6 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 6 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 64.773 dolari sau 56.132 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 64.922 dolari sau 56.262 euro.

Nivelul atins la momentul actual este asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.714 dolari sau 56.081 euro.