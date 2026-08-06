Hoţii nu au vacanţă! O femeie din Bucureşti, psiholog de meserie, a rămas fără 50 de mii de lei după ce a fost păcălită de doi indivizi din Republica Moldova. Bărbaţii s-au dat poliţişti şi angajaţi ai Băncii Naţionale. Au convins-o pe femeie că, dacă nu le dă banii, rămâne fără toată averea, culmea tocmai pentru că a fost victima unei înşelăciuni. Indivizii au fost prinşi în flagrant chiar în timp ce încercau să-i ia şi alţi bani.

Acesta este momentul în care moldovenii sunt prinşi în flagrant de poliţişti. Cu doar câteva momente înainte au încercat să lase o femeie de 75 de ani şi fără ultimul leu. Filmul înşelăciunii a început, însă, cu 24 de ore înainte. Victima a fost sunată de o femeie care a intrebat-o dacă a făcut o cerere de credit. Când răspunsul a fost nu, a avertizat-o că şi-ar putea pierde banii. Şi a pus-o în legătură cu un aşa zis poliţist.

"Îl cheamă Nelu Niculescu şi va preda dosarul care l-a și întocmit, aici îmi scăpa mie ceva, cum aşa rapid?", a povestit victima.

A fost preluată apoi de un individ care s a dat drept reprezentat al Băncii Naţionale. I-a arătat poze cu legitimaţii false şi aşa-zise documente. A avertizat-o că are o singură soluţie- să îşi scoată banii din cont şi să-i securizeze. Femeia a căzut în plasa întinsă de escroci.

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"Ca să nu aveţi o pierdere din cont, trebuie neapărat să pornim la drum. M-am îmbrăcat repede, am plecat aşa cum eram. Emoţionată, tremuram toată", a spus femeia.

Femeia a retras 50.000 de lei şi i-a dat unui fals curier al BNR

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"Aveau niște pliante pe birouri că se fac fraude online. Se dau de la ANAF, de la... și atunci am avut puține dubii, dar am mers mai departe", a mai declarat victima înşelăciunii,

Indivizii de 24 şi 29 de ani nu s-au mulţumit cu atât. Au vrut să-i ia toţi banii femeii. Numai că de data aceasta bătrâna a început să între la bănuieli. A mers direct la poliţie şi le-a povestit ce a păţit. Agenţii au pus la cale un plan. Au urmărit din umbră fiecare mişcare.

Filmul operaţiunii de capturare

"Am pregătit niște hârtii ca și cum ar fi banii mei. Am ţinut telefonul deschis, am spus că rezolv problema, dar mai multe detalii îi dau acasă. Mi-a dat domnul de la poliție telefon prin care şi el asculta. Am fost aşa de speriată", îşi aminteşte femeia.

A urmat o nouă întâlnire cu escrocii. De data aceasta, au dat peste poliţişti.

"Dintr-odată am auzit "de la poliție". Cred că erau 20 de persoane. Mi se făcuse frică şi am plecat. Mi-au spus, "doamnă, gata, i-am prins", a continuat ea.

Cei doi escroci au fost arestaţi, dar femeia nu şi-a mai recuperat banii. Poliţiştii au aflat că sunt din Republica Moldova. Metoda folosită de bărbaţi este, de fapt, derivată din celebra metodă accidentul. Tehnica se numeşte spoofing. Escrocii îşi contactează victimele online sau la telefon şi folosesc o tehnologie prin care, pe ecranul telefonului tău să apară numărul real al unei bănci sau al Poliţiei

Avertismentul autorităţilor

"Dacă primiţi un astfel de apel, întrerupeți imediat conversaţia, verificaţi informaţiile folosind numere oficiale ale instituțiilor şi sesizaţi poliția. Infractorii mizează pe inducerea unei stări de panică şi preluarea unor decizii sub presiunea timpului", avertizează Poliţia Capitalei.

În România, numai anul trecut au fost 12.000 de înşelăciuni online.