Curs BNR, 20 iulie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 20 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1748 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,5863 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6745 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2421 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape patru lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 592,7275 lei.