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Curs BNR, 20 iulie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină 

Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.07.2026, 13:16 | Modificat la 20.07.2026, 13:18

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 20 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1748 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,5863 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6745 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2421 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape patru lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 592,7275 lei.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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