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Curs BNR, 22 iulie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.07.2026, 13:09 | Modificat la 22.07.2026, 13:11

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 22 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1407 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 13 iulie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat circa un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6521 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5931 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2389 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 8,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 607,9948 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 7 iulie 2026 şi până în prezent.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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