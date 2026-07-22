Curs BNR, 22 iulie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 22 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1407 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 13 iulie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat circa un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6521 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5931 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2389 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 8,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 607,9948 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 7 iulie 2026 şi până în prezent.