Vremea de mâine 22 iulie. Temperaturile scad cu până la 10 grade, iar vijeliile lovesc mai multe regiuni
Vremea se schimbă radical în România. După zilele caniculare, temperaturile scad în aproape toată țara, iar meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni, vijelii și grindină în numeroase regiuni. Cele mai afectate vor fi Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și jumătatea sudică a Moldovei, unde cantitățile de apă pot depăși 70 l/mp, în timp ce maximele vor coborî până la 19 grade în unele zone.
Vremea la noapte
La noapte, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în jumătatea sudică a teritoriului și se va manifesta în Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și local în Carpații Meridionali și de Curbură prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...50 l/mp, iar izolat în nordul Munteniei de peste 60...70 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor produce pe arii restrânse. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali și cele mai ridicate pe litoral. Pe suprafețe mici se va forma ceață.
Vremea de mâine 22 iulie în ţară
Vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est. Cu precădere în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h).
Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm), iar în intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...50 l/mp, iar izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei de peste 70 l/mp. În celelalte regiuni, fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări mai susținute ziua în sud-vest, iar noaptea în extremitatea de sud-est (rafale de 50...60 km/h).
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 de grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.
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Vremea de mâine 22 iulie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea se va răci, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 12...15 grade.Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...40 l/mp. Vântul va sufla moderat ziua și slab noaptea.
La Cluj, vremea se răceşte semnificativ, iar temperaturile maxime nu vor depăşi 23 de grade. Vântul va sufla cu viteze de aproximativ 13 km/h, iar meteorologii anunţă şi precipitaţii.
Vremea de mâine 22 iulie la munte
Vremea va fi în general instabilă și se va răci. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm), iar în intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...50 l/mp local în Carpații Orientali și Meridionali și izolat în restul zonei montane.
Vremea de mâine 22 iulie la mare
Vremea va fi instabilă și se va răci. Cerul va avea înnorări temporare accentuate și vor averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Vor fi condiții de grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...50 l/mp. Temperaturile maxime vor fi de 23...24 de grade, iar cele minime se vor încadra între 16 și 18 grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 23 de grade.