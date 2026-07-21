Vremea de mâine 22 iulie. Temperaturile scad cu până la 10 grade, iar vijeliile lovesc mai multe regiuni

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 22 iulie în ţară

Vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est. Cu precădere în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm), iar în intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...50 l/mp, iar izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei de peste 70 l/mp. În celelalte regiuni, fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări mai susținute ziua în sud-vest, iar noaptea în extremitatea de sud-est (rafale de 50...60 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 de grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.