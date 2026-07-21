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Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 21 iulie 2026

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 21 iulie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 21 iulie 2026 - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 09:30 | Modificat la 21.07.2026, 09:33

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 21 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 65.658 dolari sau 57.398 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 65.770 dolari sau 57.496 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.835 dolari sau 56.678 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator
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