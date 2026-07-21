Curs BNR, 21 iulie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 21 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1574 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6619 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2384 lei româneşti, sau în raport cu dolarul american, cotat la 4,5850 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 6,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 599,6219 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 10 iulie 2026 şi până în prezent.