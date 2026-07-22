Două explozii au zguduit, în această dimineață, o fabrică de prelucrare a lemnului din Brașov. Prima deflagrație a fost urmată de un incendiu violent, care a cuprins instalația de transport a rumegușului și s-a întins pe aproape 300 de metri pătrați. După prima explozie autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, dar l-au ridicat la scurt timp pentru că nu existau victime. Când pompierii se luptau deja cu focul, o nouă explozie a avut loc. Deflagraţia urmată de flăcări uriaşe a fost surprinsă de camerele echipei Observator.

Acesta este momentul în care fabrica de prelucrare a lemnului din Braşov a fost zguduită de a doua explozie. Din fericire, intervenţia pompierilor era concentrată la sute de metri distanţă, în locul unde se produsese prima deflagraţie. Doar cu câteva minute înainte autorităţile dezactivaseră Planul Roșu de Intervenție, pentru că nu existau victime.

Ciupercă uriașă de fum a putut fi văzută de la kilometri distanţă

Incendiul s-a produs înainte de ora 07:00, la o bandă transportoare de rumeguş. După aproximativ două ore de atunci, pompierii lucrau inclusiv cu roboţii autoscară, pentru limitarea efectelor acestui incendiu. Pentru că forţele de intervenţie trimise iniţial nu au fost suficiente, în sprijinul salvatorilor din Braşov au fost mobilizate şi două autospeciale de stingere din Covasna.

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"A fost un eveniment destul de periculos, pentru că au avut loc nişte detonări pe partea de tubulatură, de praf. Nu ştim exact care este cauza", a declarat Mircea Paraschiv, comisar Garda de Mediu. Ciupercă uriașă de fum ridicată deasupra depozitului în flăcări a putut fi văzută de la kilometri distanţă.