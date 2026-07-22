Bușteniul se pregătește pentru o nouă viitură. Localnicii fac tot ce pot pentru a evita un dezastru

În Buşteni, staţiunea răvăşită de potop în urmă cu trei zile, pericolul nu a trecut. Oamenii se tem că vor fi loviţi de o nouă viitură, aşa că ridică în ritm alert diguri din sute de saci cu nisip. Vă reamintim că duminică după-amiază o viitură puternică a măturat totul în cale. O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de ape de pe trotuar, oamenii au rămas blocați în mașini, iar aluviunile venite de pe Valea Jepilor Mici au umplut curţile caselor de buşteni, bolovani şi mâl.

Claudiu Loghin, reporter Observator: Noi transmitem din zona telecabinei de la Bușteni. Aici e unul din punctele critice pentru că de aici a pornit întregul efect devastator pentru stațiunea Bușteni. Suntem la un pod peste Valea Jepilor Mici. Aici se lucrează în ritm alert cu două buldoexcavatoare și două camioane de mare tonaj.

Miza este ca albia acestui părâu să fie curățată cât mai repede de cantitățile uriașe de bolovani, bușteni, mâln, pietre și toate aluviunile care au fost aduse la vale de unda de viitură de duminică.

În paralel, oamenii s-au pregătit și cu saci de nisip să fie gata să ridice diguri în cazul unei noi situații imediate de pericol. Asta în timp ce mai jos pe vale, la casele afectate, oamenii încă se ocupă de înlăturarea efectelor produse de unda de viitură de duminică. Am văzut obiecte de mobilier scoase, am văzut oamenii care scot mâl, pietre, din case, din curți și încearcă să-și revină după apa, după șuvoiele foarte mari care au venit peste ei încă din ziua de duminică.

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La Bușteni a început să plouă, veștile nu sunt tocmai bune. Sunt și situații mai grave, situații imediate în județul Prahova, însă aici oamenii sunt preocupați, sunt îngrijorați de ce poate să urmeze din cauza fenomenelor meteo de sus, din platoul Bucegilor.