Curs BNR, 23 aprilie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 23 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3551 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8797 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0924 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5470 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 4,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 658,1428 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 aprilie 2026 şi până în prezent.

Articolul continuă după reclamă

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰