Curs BNR, 23 aprilie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 23 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3551 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8797 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0924 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5470 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 4,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 658,1428 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 aprilie 2026 şi până în prezent.

“Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux”
&#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
A murit Darrell Sheets. Vedeta emisiunii „Războiul depozitelor” avea 67 de ani. Ce spun polițiștii care l-au găsit fără suflare în casă
A murit Darrell Sheets. Vedeta emisiunii „Războiul depozitelor” avea 67 de ani. Ce spun polițiștii care l-au găsit fără suflare în casă
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
