Curs BNR, 23 aprilie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 23 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.
Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3551 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.
De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8797 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0924 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5470 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 4,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 658,1428 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 aprilie 2026 şi până în prezent.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰