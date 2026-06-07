Atac armat în Lupeni! Un bărbat a deschis focul în plină stradă către maşina în care se aflau fosta sa iubită şi familia ei. Cinci persoane au fost rănite şi au ajuns la spital.

Imaginile suprinse la puţin timp după atac arată că gloanţele au pătruns prin portiera maşinii în care se aflau victimele.

Agresorul a luat-o la fugă după ce a deschis focul şi este vânat de poliţişti şi jandarmi. Ulterior el a fost prins și va fi dus la audieri la Poliția Lupeni. Familia avea ordin de protecție împotriva agresorului

Ce spun poliţiştii

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Politiștii din municipiul Lupeni au fost sesizati, la data de 7 iunie a.c., cu privire la faptul că un barbat ar fi executat focuri de armă spre mai multe persoane din municipiul Lupeni.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de poliție, alături de echipajele SMURD și alte structuri specializate de intervenție, care au contribuit la acordarea asistenței medicale și la securizarea zonei. S-a intervenit cu 2 ambulante SMURD si cu o Autospecială pentru Transport Personal si Victime Multiple.

Din primele verificări, 4 victime au fost transportate la spital. Situația este în dinamică.