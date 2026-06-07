Tanczos Barna, înaintea negocierilor cu Eugen Tomac: Nu avem detalii despre formula majorităţii

Vicepremierul interimar Tanczos Barna, lider al UDMR, a declarat duminică, referitor la consultările pe care premierul interimar Eugen Tomac urmează să le înceapă de luni cu partidele, că deocamdată nu există informaţii clare despre formula prin care prim-ministrul desemnat intenţionează să formeze o majoritate care să susţină un guvern de tehnocraţi. El a precizat că este dificil ca un executiv fără un sprijin politic solid să reziste pe termen lung, menţionând că, de regulă, cele mai instabile guverne sunt cele în care premierul nu este şi lider de partid, deşi au existat şi situaţii inverse, cu guverne politice care au rezistat doar câteva luni, potrivit News.ro.

"În momentul de faţă, nu avem detalii cu privire la formula în care prim-ministrul desemnat doreşte să construiască majoritatea, în jurul acestui guvern tehnocrat, sau guvern independent, nici nu ştiu cum să-i spui. Noi am spus de la bun început că varianta cea mai bună, cea mai corectă este cea a unui guvern politic, cel puţin în prima fază trebuia încercată o asemenea variantă. În cazul în care se construieşte, se strânge o majoritate în jurul acestui guvern, vom vedea, vom discuta şi noi în forurile decizionale ale UDMR, dar până atunci trebuie să vedem programul de guvernare, intenţiile domnului Tomac şi modul în care se construieşte majoritatea în jurul acestui guvern", a declarat Tanczos Barna, la Digi24, despre discuţiile pe care le va avea UDMR cu premierul desemnat, Eugen Tomac, în vederea unei susţineri a guvernului său, la vot, în Parlament.

"Am spus de mai multe ori, nu luăm în niciun caz în calcul susţinerea unui guvern care este susţinut de AUR, direct, indirect, pe faţă sau în altă formă, dar zilele următoare, săptămâna aceasta, probabil o să avem foarte multe întâlniri", a precizat Tanczos Barna.

El a mai subiniat că în primul rând trebuie să vedem dacă trece un guvern pe care încearcă să-l formeze prim-ministrul desemnat Tomac şi după aceea cum arată majoritatea şi care este construcţia politică în jurul acestui guvern.

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"E greu să ţii pe termen lung un guvern care nu are o susţinere politică puternică. Într-adevăr, cele mai instabile sunt guvernele care nu au prim-ministru un preşedinte de partid, de exemplu, dar şi contrariul a fost demonstrat de foarte multe ori. Am văzut guverne care au fost conduse de premieri politici şi nu au reuşit să reziste mai mult de şase luni, de opt luni de zile. Din păcate, facem schimbări mult prea des şi acest lucru ne costă din toate punctele de vedere şi cetăţenii îşi pierd încrederea în aceste construcţii politice iar pe plan internaţional, cu siguranţă, mai ales în momentul de faţă, nu ne ajută această instabilitate", a menţionat vicepremierul.