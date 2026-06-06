După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, românii apasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără tot mai rar, vânează reducerile şi se întorc la plata cu ţârâita. La cel mai mare retailer, două din zece comenzi se achită în rate.

"Am în plan să cumpăr un proiector pentru acasă, pe care să-l folosesc în loc de televizor.Dacă ar fi în 12 rate, rata ar fi 182,58 lei pe lună", spune un cumpărător.

Mara face rate pentru toate cumpărăturile costisitâoare.

"Produse de tipul electrocasnicelor. Recent am cumpărat cu cardul căşti pe care să le folosesc la sală, un mini espressor pentru călătorii, un espressor pentru acasă. Mă ajută să gestionez mai bine bugetul personal", declară Mara.

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Cât a scăzut valoarea medie a coșului online

Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate.

"Pe de o parte şi noi am investit mult să dezvoltăm anumite produse de rate şi pe de altă parte cred că ajută consumatorul în această perioadă grea să comande mai mult. Să comande produse de care au nevoie. De ce să dai 500 de lei pe îmbrăcăminte, dacă poţi să plăteşti 100 de lei pe lună", explică Tudor Manea, CEO-ul unui retailer.

"Se observă o creştere tocmai pt că oamenii sunt din ce în ce mai atenţi pe ce cheltuiesc banii şi preferă să îşi păstreze resursele financiare", spune Andrei Radu, CEO GpeC.

"Magazinele au mai multă încredere în consumatori şi atunci se observă o creştere, e una naturală, pt că odată cu maturizarea pieţei metodele alternative de plată devin mai folosite. Nu mai trebuie să mă deplasez, nu trebuie să fac nimic, pur şi simplu cumpăr un produs şi îmi eşalonez plata", declară Cristi Movilă, Asociaţia Română a Magazinelor Online.

Mare atenţie, însă, la dobânda plătită şi la costul total al produsului. Cu cât perioada de creditare e mai mare, cu atât suma plătită va creşte. Iar dacă depăşim scadenţa, suntem penalizaţi.

"Dacă nu poţi să cumperi un produs, nu poţi să ţi-l permiţi. O să apelez la rate, dacă nu vreau să blochez întreaga sumă", spune un cumpărător.

Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec mai mult timp studiind ofertele.

6 din 10 români îşi împart achiziţiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară preţurile şi aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoţie, în timp ce 48% spun că amână achiziţiile neesenţiale.

"Dintre români caută oferte săptămânal sau chiar mai des de atât. 14% chiar caută oferte zilnic", declară Cătălin Paţachia, manager reţea de retail.

"Există un comportament mai rezervat. Oamenii sunt din ce în ce mai atenţi pe ce cheltuiesc banii, nu mai iau decizii sub impulsul de moment, aşa cum se întâmpla în perioade liniştite", mai spune Andrei Radu.

Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea medie a coșului este cu cinci procente mai mică decât în 2025.